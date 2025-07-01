Украина пыталась атаковать Донецк ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Донецк крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства.

В настоящее время уточняется информация о повреждениях в городе, сообщает ТАСС.

Украинские войска ударили по рынку "Сокол" в центре Донецка. Как минимум одна женщина погибла при атаке, на самом рынке произошло возгорание торговых рядов, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Storm Shadow стали бесполезны для украинских военных, после того как США прекратили передачу разведывательных данных Украине.