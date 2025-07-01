Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР

Вооруженные силы России на 100% освободили территорию Луганской Народной Республики.

Об этом в эфире "Первого канала" заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, — 100%", — отметил он.

В марте текущего года президент России Владимир Путин заявил, что Россия "добьет" ВСУ. По его словам, российские военные контролируют ЛНР на 99%, а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — более чем на 70%.