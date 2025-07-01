Матвиенко заявила, что выдавать семейную ипотеку нужно по месту регистрации

Семейную ипотеку нужно выдавать по месту регистрации заемщика.

Как сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в настоящее время более половины выданных по программе ипотечных кредитов приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом более 40% заемщиков находятся вне этих регионов проживания.

Спикер указала, что льготная ипотека предназначена для улучшения жилищных условий семьи с детьми в местах их проживания и не должна использоваться в инвестиционных целях. Новые правила помогут стимулировать жилищное строительство во всех регионах, поспособствуют их развитию, предотвратят внутреннюю миграцию, позволит более эффективно использовать рынок вторичного жилья, отметила Матвиенко, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки. Соответствующие риски финансовые власти увидели после отказа рынка от взимания комиссий с застройщиков.