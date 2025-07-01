Вице-губернатора Зайнуллина обвинили в хищении 32 млн рублей бюджетных средств

Следствие предъявило арестованному по делу о мошенничестве вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину обвинение в хищении бюджетных средств в составе группы в особо крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС. Хищение произошло с использованием Зайнуллиным своего служебного положения заместителя губернатора Белгородской области — министра имущественных и земельных отношений Белгородской области. Речь идет как минимум о 32 млн руб., из которых лично Зайнуллин похитил до 4 млн руб. выделенных бюджетных средств на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы РФ с Украиной.

В июне Зайнуллин был арестован на два месяца. Вместе с ним задержаны два коммерсанта.