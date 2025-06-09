10 Июня 2025
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Фото: AP Photo / Eric Thayer

Трамп: без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен

Президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес был бы "стерт с лица земли", если бы не его решение ввести в город войска Нацгвардии для подавления беспорядков.

"Мы приняли отличное решение, отправив национальную гвардию для подавления насильственных, спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. Крайне некомпетентные "губернатор" Гэвин Ньюсом и "мэр" Карен Басс должны были бы сказать: "Спасибо, президент Трамп, вы так великолепны. Мы — ничто без вас, сэр", – написал американский лидер в своей сети Truth Social.

Он подчеркнул, что достаточно взглянуть на фотографии и видео с насилием и разрушениями в городе, чтобы понять правду.

"Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и всей Америке, утверждая, что мы не были нужны и что это якобы "мирные" протесты", – отметил Трамп.

Он также заверил, что Белый дом всегда будет делать все необходимое, чтобы граждане были в безопасности, "чтобы вместе мы могли снова сделать Америку великой!".

Протесты в Лос-Анджелесе начались из-за миграционной политики Трампа. Мятежники вступают в столкновения с сотрудниками полиции, бросают в них бутылки и камни, строят баррикады, перекрывают ключевые дороги в городе. Также участники беспорядков жгут автомобили, в том числе полицейские. Полиция и Национальная гвардия в ответ стреляют в протестующих резиновыми пулями и шашками со слезоточивым газом.

Теги: трамп, лос-анджелес, протесты


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