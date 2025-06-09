Роспотребнадзор заявил о безопасности морской воды в Краснодарском крае

Пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам. Об этом губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросу готовности региона к курортному сезону, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, ситуация на побережье спокойная и благоприятная, однако остаются риски завоза опасных инфекций.

"Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона", — скала Попова.

Она отметила, что в этом году ведётся очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье. Особое внимание уделяется контролю за общепитом. Профилактические мероприятия в Сочи в прошлом году помогли стабилизировать заболеваемость кишечными инфекциями. Кроме того, число жалоб на медицинскую помощь в регионе значительно снизилось благодаря улучшению медицинского обслуживания, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

В апреле Анна Попова говорила, что курортный сезон в Анапе в этом году не откроется из-за состояния воды и грунтов после разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года.

В конце мая в сеть попали кадры с пляжей Анапы: видно, что туристы не только гуляют по берегу, но и купаются в воде, загрязненной мазутом. Хотя до этого Роспотребнадзор сообщил, что пляжи города до сих пор не пригодны для отдыха.