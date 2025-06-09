Мединский: Украина могла заключить мир в 2022 году на более мягких условиях

Мирный договор между Россией и Украиной мог быть подписан 28 февраля 2022 года. Условия Москвы для окончания конфликта тогда были мягче, чем сейчас. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

В ходе первых переговоров в Белоруссии и Турции стороны согласовали предварительные условия урегулирования и передали их главам государств. Президент Украины Владимир Зеленский взял двухнедельную паузу, после которой представители Киева сказали, что их иностранные партнеры выступили против заключения мирного договора на согласованных условиях, рассказал Мединский в эфире RT.

"Он [Зеленский] две недели молчал. Как оказалось, за эти две недели к нему приехали Джонсон, глава Госдепартамента Байдена, шеф Пентагона Байдена. Каждый из них провел свое совещание. И после этого нам сказали: "Наши иностранные партнеры против заключения договора. И не будут в этом случае нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность", — заявил глава российской делегации.

По его словам, документ предполагал отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории, снятие ограничений на использование русского языка, признание результатов референдума в Крыму, а также невмешательство в дела двух регионов Донбасса.

Но даже тогда, как считает Мединский, Киев был более свободен в принятии решений, чем сейчас.

В конце 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия также заявил, что военный конфликт на Украине могли завершить еще весной 2022 года, для этого было почти все готово, а киевские власти были согласны на нейтралитет, но все резко изменил срочный приезд тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона, который призвал Киев "просто воевать".