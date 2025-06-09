09 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Состоялась встреча Георгия Филимонова с вдовами и матерями погибших участников СВО

Встреча проходила в Вологодской областной картинной галерее в рамках проекта «Журавли. СВОи35». Цель проекта - оказание моральной, юридической и информационной поддержки семьям военнослужащих.

«Передал ордена Мужества семьям героев, удостоенных награды посмертно. Вручил ордена родственникам и семьям Горбунова Максима Васильевича, Плясовского Игоря Геннадьевича и Телицына Романа Андреевича. Почтили память ушедших в Вечность минутой молчания. Также обсудили актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются семьи. Все обращения взяли в работу», — поделился итогами встречи Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Напомним, проект «Журавли. СВОи35» реализуется в регионе второй год подряд. Его название родилось 12 октября прошлого года. В тот день во время встречи с семьями погибших над участниками пролетела стая журавлей, выстроившаяся клином в форме сердца с разрывом. Так появился образ — сердце матери, потерявшей сына на войне.

Для близких погибших бойцов проводят федеральные и региональные мероприятия, консультации и оказывают помощь в решении различных вопросов. Сейчас участие в проекте принимает 21 человек.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Продолжаем системно поддерживать наших бойцов и их родных. В Вологодской области действуют более 40 мер поддержки воинов и их семей. Это наш долг, наша миссия и святая обязанность. За каждым участником Специальной военной операции — история мужества. За каждой семьёй — боль, которую невозможно исцелить, но можно окружить теплом и вниманием», — подчеркнул Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Для бойцов в регионе предусмотрен целый комплекс выплат и льгот. Так, заключившие контракт о прохождении военной службы могут получить единовременную выплату в размере 1,205 миллиона рублей. Для участников добровольческих подразделений и ЧВК предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Выплата в размере 100 тысяч рублей действует и для военнослужащих, бойцов ЧВК и добровольцев, получивших увечье в ходе СВО, — независимо от тяжести.

Дополнительно 500 тысяч рублей предоставляется военнослужащим, уволенным со службы вследствие ранения, до 23 тысяч рублей ежемесячно — инвалидам вследствие военной травмы и 10 тысяч рублей — мобилизованным, военнослужащим именных и других частей на период участия в СВО.

Для родственников бойцов также реализуется целый ряд льгот и компенсаций. Для студентов-детей участников СВО, получающих образование, действует ежемесячная выплата в размере двух тысяч рублей, а для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета — компенсация 50% стоимости обучения, но не более 50 тысяч рублей в год. Помимо этого, семьи бойцов могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории области, освобождаются от платы за детский сад, могут бесплатно посещать спектакли, выставки и концерты на территории региона.

Ознакомиться с полным перечнем льгот и выплат и условиями их предоставления можно по ссылке.

Теги: георгий филимонов, встреча с вдовами погибших,


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