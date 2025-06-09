09 Июня 2025
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Фото:Накануне.RU

Уральского пиарщика Ширшикова* доставили из ИК в больницу для протезирования глаза

Уральскому пиарщику Ярославу Ширшикову*, осужденному за пост в социальных сетях, сделали протез глаза. Об этом в социальных сетях написал его адвокат Федор Акчермышев.

"Со слов работников ИК-13, которая в Нижнем Тагиле, Ярослава сегодня (09.06.2025) отвезли в Екатеринбург в гражданскую больницу и сегодня должны привезти обратно. Ярослава действительно привозили сегодня в Микрохирургию глаза для протезирования: протез поменяли, все хорошо!" - пишет адвокат.

Уральского пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова* осудили за пост в социальных сетях, где он в негативном ключе высказался про военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего в результате теракта. В начале 2024 года Ширшикова* признали виновным в оправдании терроризма и приговорили к 2 годам колонии общего режима. Позже срок был увеличен до 5 лет. В конце января 2025 года Ярослав заявлял, что по-прежнему находится в СИЗО, несмотря на вступление его приговора в силу.

Ранее сообщалось, что осужденному операцию сделают по медицинским показаниям. Сам Ширшиков* рассказывал, что проблемы с глазом появились еще до заключения, однако в СИЗО ситуация ухудшилась после коммунальной аварии в изоляторе. Из-за этого у него якобы "разыгрался нешуточный конъюнктивит".

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Теги: Ширшиков*, ГУФСИН, СИЗО, протез


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Ранее 27.02.2024 08:36 Мск Пиарщика Ширшикова из Екатеринбурга приговорили к 2 годам за оправдание терроризма

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