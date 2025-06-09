В Екатеринбурге медсестра перевела мошенникам 6,5 млн рублей

В Екатеринбурге медсестра одного из медицинских центров перевела мошенникам 6,5 млн рублей своих сбережений.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что ей позвонила неизвестная, которая представилась "начальником отдела кадров". Она заявила, что мошенники якобы завладели персональными данными и по ее банковской карте происходят несанкционированные операции.

Затем с женщиной связался "сотрудник ФСБ" и потребовал внести все ее сбережения на "безопасные счета". После этого он переключил медсестру на "сотрудника службы безопасности ЦБ РФ". В итоге та обналичила свои накопления и перевела их на счета злоумышленников. В банке она соврала, что деньги ей нужны для ремонта дачи.

Всего аферисты получили 6 млн 515 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В полиции еще раз предупреждают, что сотрудники силовых структур, представители банков, коллеги и руководители не звонят и не требуют переводить средства на так называемые "безопасные счета", которых не существует.

Напомним, на днях в Екатеринбурге задержали "инкассаторов" из Тамбова и Читы, похитивших у пенсионера более 2 млн рублей.