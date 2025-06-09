В Сысерти нашли и уничтожили снаряд времен войны

В Коттеджном поселке Сысертского района при строительных работах на одном из участков обнаружили артиллерийский снаряд времен войны. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

На место был незамедлительно направлен наряд вневедомственной охраны. Территорию оцепили для безопасности граждан, после чего к делу приступила группа разминирования ОМОН "Малахит" управления Росгвардии по Свердловской области.

Обследование находки показало, что это действительно неразорвавшийся 100-миллиметровый артиллерийский снаряд, снаряженный головным взрывателем, периода войны со следами коррозии, который пролежал в земле долгие годы. Соблюдая все меры безопасности, росгвардейцы перенесли опасную находку на специальную площадку, где и уничтожили.