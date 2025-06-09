Лавров захотел, чтобы ООН была в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Организацию объединённых наций надо перенести в Сочи. Политик напомнил, что такую идею всерьёз высказывал ещё лидер СССР Иосиф Сталин.

"Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьёз предлагал. Но потом пошёл навстречу Рузвельту – сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхеттен", - приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные на Форуме будущего 2050.

Сейчас перенести ООН в Сочи невозможно, отметил Лавров.