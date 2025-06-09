Яхта с туристами загорелась в Геленджике, один человек в реанимации

Яхта с туристами загорелась на пляже в Геленджике, один из отдыхающих в реанимации, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, ЧП произошло в субботу на понтонном причале у пляжа "Сады морей".

Во время заправки яхта "Баунти", на которой катали туристов, вспыхнула, начался пожар. Серьезно пострадал один из отдыхающих, его увезли в больницу с 70% ожогов тела.

Капитан "Баунти" скрылся с места ЧП, его разыскивает полиция.

В апреле в Таиланде взорвался и загорелся прогулочный катер с российскими туристами на борту. ЧП произошло, когда все туристы купались в море, ожоги и травмы получили только члены экипажа. Причиной возгорания стал отказ двигателя, он заискрил и все судно загорелось.