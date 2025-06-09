Дело Ura.ru: в Екатеринбурге обжалованы аресты редактора и экс-силовика

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили апелляционные жалобы адвокатов фигурантов по делу издания Ura.ru.

Как сообщили Накануне.RU в суде, одну из них подали защитники редактора Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки. 6 июня суд заключил его под стражу до 4 августа 2025 года. Защита просит избрать журналисту более мягкую меру пресечения.

Также обжаловано постановление суда в отношении экс-сотрудника полиции Андрея Карпова. Следствие полагает, что именно силовику Аллаяров передавал деньги за предоставление информации. Карпову назначен домашний арест также до 4 августа.

Обе апелляционные жалобы будут рассмотрены Свердловским областным судом. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что на прошлой неделе в редакции Ura.ru прошли обыски. Главреда издания Диану Козлову и еще двух сотрудников редакции увозили на допрос.