Глава Екатеринбурга подписал документ с планом действий на случай ЧС
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, определяющее план основных действий в области гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Согласно документу, до конца 2025 года городские службы и ведомства должны:
- вести мониторинг лесов для оперативного выявления и предотвращения ландшафтных пожаров;
- обеспечивать безопасность на водоемах (в том числе устанавливать или обновлять запрещающие знаки);
- принимать меры по защите населения во время массовых событиях;
- модернизировать системы безопасности;
- корректировать планы эвакуации при ЧС;
- создавать резерв ресурсов для аварийно-спасательных работ (в том числе спецоборудование для территориальных формирований гражданской обороны);
- держать в порядке защитные водные и минерализованные полосы.
Помимо этого, весь оставшийся 2025 год регулярно вместе со спасателями будут отрабатываться действия в случае различных ЧС.