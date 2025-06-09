Глава Екатеринбурга подписал документ с планом действий на случай ЧС

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, определяющее план основных действий в области гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно документу, до конца 2025 года городские службы и ведомства должны:

вести мониторинг лесов для оперативного выявления и предотвращения ландшафтных пожаров;

обеспечивать безопасность на водоемах (в том числе устанавливать или обновлять запрещающие знаки);

принимать меры по защите населения во время массовых событиях;

модернизировать системы безопасности;

корректировать планы эвакуации при ЧС;

создавать резерв ресурсов для аварийно-спасательных работ (в том числе спецоборудование для территориальных формирований гражданской обороны);

держать в порядке защитные водные и минерализованные полосы.

Помимо этого, весь оставшийся 2025 год регулярно вместе со спасателями будут отрабатываться действия в случае различных ЧС.