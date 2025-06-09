"Астон" не смог оспорить заморозку точечной застройки на Советской в Екатеринбурге

Компания "Астон. История" не смогла добиться отмены аннулирования договора на покупку участка на улице Советская, 19Б в Екатеринбурге, где застройщик уже начал возводить 32-этажную новостройку. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел иск прокуратуры Свердловской области и отказал девелоперу.

По словам жителей микрорайона Пионерский, договор купли-продажи между застройщиком и свердловским Мингосимуществом признан недействительным. Как передает их слова ЕАН, теперь участок будет возвращен в казну, а министерство вернет "Астон. История" 1 млн рублей.

Ранее уральцы пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину на точечную застройку компании "Астон", а именно - на 32-этажную новостройку "История" посреди уже существующего низкоэтажного жилого фонда. Жители уверяют, что у них нагло отобрали двор, пообещав сначала построить двухэтажный детский спортивный комплекс, а затем начав вбивать сваи для многоэтажки.

Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли. Тогда Бастрыкин и решил узнать подробности, поручив провести проверку. Позднее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, участок был незаконно приобретен всего за 1 млн рублей, вместо 7, 32 млн. После этого кто-то из руководства компании обманом получил у мэрии разрешение на строительство "свечки", представив это как проект реконструкции двухэтажного здания спортивного назначения.