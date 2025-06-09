Экс-помощник уральского полпреда получил важную должность на Ямале

Экс-помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора Ямала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Ямала.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Артюхов.

Евгений Гурарий будет курировать аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент госзаказа округа. Он закончил уральскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление", имеет степень магистра по направлению "Менеджмент". Окончил программу MBA в Московской международной школе бизнеса. Кандидат политических наук.

Гурарий шесть лет работал в должности помощника полпреда президента в УрФО. До этого с 2016 по 2019 годы был заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области, с 2013 года - советником председателя областного правительства, с 2011 года - заместителем начальника, главой экспертного управления губернатора.

Жена Евгения Гурария Анна возглавляет городскую думу Екатеринбурга.