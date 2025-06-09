ВС России нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Ровненской области

ВС России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по аэродрому ВСУ в районе Дубно Ровненской области, сообщает Минобороны РФ.

"Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", - говорится в заявлении министерства.

В Минобороны добавили, что также нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 1 июня киевским режимом был совершен "теракт" с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло "возгорание нескольких единиц авиационной техники". Конкретно какая техника пострадала, в ведомстве не уточнили. Telegram-каналы распространили информацию, что пострадали снятые с производства борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22.