Назначен директор департамента молодежной политики Свердловской области

Директором департамента молодежной политики Свердловской области назначен Денис Протасов. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, указ подписал врио губернатора Денис Паслер.

Протасов приступит к работе с 11 июня. Ранее он больше двух лет был заместителем министра образования и молодежной политики региона.

Департамент, занимающийся вопросами молодежной политики, в Свердловской области уже был. Возглавляла его Ольга Глацких, которая в один момент стала известной на всю страну после фразы о том, что государство ничего не должно молодежи и вообще "не просило рожать". Сразу после этого департамент был ликвидирован как самостоятельное ведомство.

В ноябре прошлого года департамент молодежной политики Свердловской области был создан заново. С февраля Протасов работал в статусе исполняющего обязанности директора, а теперь избавится от приставки и.о.