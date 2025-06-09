В Югре за неделю ликвидировали 22 лесных пожара

По данным Депнедра и природных ресурсов Югры, за прошедшую неделю в ХМАО ликвидировано 22 лесных возгорания на общей площади 353 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе действует пять пожаров на площади 271,2 га, три из них локализованы на площади 146 га. Оперативность тушения (ликвидация пожара в первые сутки с момента обнаружения) составляет 93,7%.

Всего в 2025 году было ликвидировано 32 пожара.