В Нефтеюганске водитель сбил четырехлетнюю девочку и скрылся с места происшествия

В Нефтеюганске водитель сбил четырехлетнюю девочку и скрылся с места происшествия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

ДТП произошло в минувшие выходные в 11В микрорайоне. 60-летний местный житель, управляя автомобилем Нива, не предоставил преимущество в движении пешеходу в жилой зоне и совершил наезд на ребенка. В результате ДТП несовершеннолетняя получила ссадины на лице и ушиб головы.

Правоохранители выяснили личность водителя и задержали его. На водителя транспортного средства составлены административные материалы, предусмотренные ч.2 ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ и ч.1 ст. 12.28 КоАП РФ. Одна из санкций предусматривает штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.