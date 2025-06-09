Похитительницу девочки в уральском городе проверят на вменяемость

Силовики раскрыли похищение ребенка в уральском городе Асбест. Похитительница задержана, ее проверят на вменяемость.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, девочка 2019 года рождения исчезла вечером 7 июня, когда гуляла на детской площадке. В СКР возбудили уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего" и вскоре ребенка удалось найти.

Как выяснилось, когда девочка гуляла на улице, к ней подошла женщина и предложила покататься на роликовых коньках, на что ребенок согласился. После катания женщина купила девочке мороженое, а затем они на автобусе уехали домой к подозреваемой. Там ребенок находился некоторое время. По предварительным данным, насилия к нему не применялось.

Женщина задержана. Следствие будет настаивать на заключении ее под стражу.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, предполагаемой похитительницей оказалась официально не трудоустроенная и ранее не судимая женщина 1985 года рождения, которая состоит на соответствующем учете.

"В розыске подозреваемой и девочки было задействовано 62 сотрудника полиции. Семья ребенка на учете в ПДН не состоит, малышка посещает детское дошкольное учреждение. В отношении родителей представители МВД возбудили административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее воспитание собственного ребенка" за то, что оставили его без надлежащего присмотра. Решается вопрос о направлении задержанной для прохождения медицинского обследования на предмет состояния здоровья", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в СК, в отношении подозреваемой будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.