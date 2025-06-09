В Казани потушили огонь, охвативший пластиковые кубы с растворителем

В Татарстане, в посёлке Юдино (входит в состав Казани), потушен крупный пожар. Горели пластиковые кубы с растворителем, который растёкся на открытой территории. Площадь возгорания составила 500 "квадратов".

О возгорании стало известно в 9.54. В 10.40 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 500 кв. м. В 10.57 состоялась полная ликвидация. Пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Татарстану.

Территория чего именно загорелась, спасатели не сообщают, однако речь может идти о лакокрасочном цехе.