ФСБ пресекла подготовку контрабанды комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17

ФСБ пресекла контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17.

По оценке специалистов, стоимость этих комплектующих – свыше 400 млн рублей. С их помощью можно восстановить летную годность не менее 4 вертолетов. Вывозить все планировалось в том числе на Украину. Комплектующие были закуплены через ряд подконтрольных коммерческих структур у предприятий-изготовителей.

Контрабанду пытались осуществить шестеро граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Координировали их деятельность из-за рубежа, добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ.