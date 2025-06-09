В Томской области начали ремонт автодороги на севере региона

"Начали ремонт автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок. По действующему контракту подрядчик уложит асфальт на участке протяжённостью почти в 10 километров, перед селом Инкино Колпашевского района", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Он уточнил, что также контрактом предусмотрены земляные работы, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб и инженерное обустройство, которое включает монтаж дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения и нанесение разметки.

Работы на этом участке дороги идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и по плану должны завершиться до 1 октября.

"Подрядчики также продолжают содержание автодороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на томском севере", - добавил Владимир Мазур.

По гарантии, на участке с 65-го по 81-й километр в Каргасокском и Парабельском районах, дорожники выровняли щебёночное покрытие, добавив новый материал. А также восстановили покрытие на участке у села Новосельцево Парабельского района, где этой весной образовались просадки.