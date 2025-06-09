09 Июня 2025
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Прорыв года?" ЕГЭ по профильной математике впервые сдавали более 300 тыс. выпускников

ЕГЭ по профильной математике в этом году сдавали почти 306 тыс. выпускников, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, это "прорыв года": впервые это число превысило 300 тыс.
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Он сообщил, что более 60% выпускников получили свыше 60 баллов, что "свидетельствует об их готовности уверенно продолжить обучение в вузах на инженерных и ИТ-специальностях". Их 184 тыс., что почти на 18 тыс. человек больше по сравнению с 2024 годом. Впрочем, в процентном отношении это то же самое. Поэтому едва ли можно говорить о "прорыве года". Увеличение числа сдающих могло быть отчасти вызвано тем, что в прошлом году шкалу перевода первичных баллов в итоговые сильно подкрутили в сторону завышения, так что сдать ЕГЭ на приемлемые баллы стало легче.

Также явным преувеличением является то, что более 60 баллов - это достойный уровень, который позволит стать инженером. Как ранее писало Накануне.RU, шкала перевода такова, что за первые 12 вопросов, которые даже не требуют решения, а нужно записать просто ответ, дается уже 70 баллов. А итоговые 60 баллов или чуть больше, - это менее 35% первичных баллов. То есть по факту средний результат на ЕГЭ по профильной математике - это двойка по пятибалльной шкале. Зачем Музаев хвалит этот результат, неизвестно.

Член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев считает, что уровень выпускников школ такой, что хорошими инженерами могут стать всего 15-20 тыс. из всех абитуриентов в год. А вот руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов отмечает, что ЕГЭ по профильной математике выполнил свою основную задачу - "стал более притягательным для основной массы выпускников (которые имеют смутное представление о предмете)". Его очень легко сдать на 60-70 баллов, не зная нормально математики, и отчитаться о хороших результатах.

При этом задания второй части были очень сложными, так что шокированы даже репетиторы: зачем это было сделано? Чтобы не отпугнуть выпускников от ЕГЭ по профильной математике, в следующем году придется упрощать задания из второй части, высказывают предположения эксперты.

Теги: ЕГЭ, математика


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