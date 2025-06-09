Uniqlo обогнала Zara и Nike по объему продаж в России

Японская марка одежды Uniqlo обогнала Zara и Nike по объему продаж в России. Она вошла в топ-5 наиболее популярных марок в сегменте трансграничной торговли.

Таков результат за первый квартал 2025 г. Также в топ-5 самых популярных среди россиян по онлайн-покупкам за границей брендов попали Apple, Zara, New Balance и Nike. При этом в сегменте одежды и аксессуаров Uniqlo стала лидером за последние два года с долей продаж в 12%, обогнав Zara (8%) и Nike (5%), пишет "Ъ".

В марте 2025 г. стало известно, что в России свободных торговых площадей в торговых центрах хватит лишь для размещения 20% иностранных брендов, которые ранее покинули отечественный рынок. В 2022 г. иностранные компании освободили около 2,8 млн кв. м торговых площадей. При этом за два года рынок почти полностью поглотил этот объём. В настоящее время свободными остаются 1,9 млн кв. м, большая часть которых не подходит для крупных иностранных брендов.

Основная проблема – в том, что 70% свободных площадей расположены в специализированных или микрорайонных центрах, а также в зданиях жилых комплексов, которые не соответствуют требованиям ведущих международных компаний. Также на рынке наблюдается острый дефицит крупногабаритных помещений, которые ранее арендовали такие компании, как H&M, Zara, Uniqlo и IKEA.