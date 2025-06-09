В Воронежской области в результате атаки БПЛА поврежден газопровод

В Воронежской области в результате падения обломков БПЛА поврежден газопровод низкого давления. Подача газа временно прекращена 22 абонентам. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, на востоке области в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. Пожар уже потушен. У одного дома повреждены крыша, стена и карниз, разбито стекло легкового автомобиля.

Губернатор уточнил, что система ПВО ночью уничтожила над Воронежской областью более 25 украинских беспилотников.

Между тем, Минобороны РФ приводит иные данные по беспилотникам. По информации министерства, всего за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России. По13 БПЛА сбито над Курской и Нижегородской областями, по 9 БПЛА – над Воронежской и Орловской, по 2 – над Брянской областью и Чувашией, еще 1 БПЛА ликвидирован над Белгородской областью.