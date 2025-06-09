09 Июня 2025
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Фото: Накануне.ru

Экс-оператор "Кунгурских ледяных пещер" отменил приказы о сокращении работников

В Пермском крае компания "Сталагмит" и компания "ГТК" 5 июня отменили приказы о сокращении численности штата работников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе государственной инспекции труда.

Уведомления о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата, выданные работникам, признаны недействительными. 76 работников "Сталагмит" и 12 сотрудников "ГТК" сохранят свои рабочие места.

"Специалист по кадрам "Сталагмит", "ГТК" привлечен к дисциплинарной ответственности, кроме того, в настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, допустивших нарушения обязательных требований трудового законодательства", - сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае по правовым вопросам Ирина Зройчикова.

Решение о сокращении работников в компании связывали с отзывом лицензии на пользование недрами с разрешенным видом "экскурсионная деятельность" на участке особо охраняемой природной территории "Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера". В инспекции труда отмечали, что в компании есть работа, не связанная с экскурсиями в пещере, потому увольнение работников необоснованно.

Напомним, Кунгурская ледяная пещера прекратила работу со 2 июня.

Теги: кунгурская ледяная пещера, приказ, сокращение, инспекция труда


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