Сборная Португалии второй раз выиграла Лигу наций UEFA

Сборная Португалии по футболу во второй раз стала победителем Лиги наций UEFA.

В решающем матче в Мюнхене португальцы одержали победу над командой Испании. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 2:2. У Португалии отличились Нуну Мендеш (26-я минута) и Криштиану Роналду (61), у испанцев — Мартин Субименди (21) и Микель Оярсабаль (45). Победителя выявила серия одиннадцатиметровых ударов, которая закончилась со счётом 5:3.

Ранее Португалии удалось победить в первом розыгрыше Лиги наций в 2019 году. Таким образом, это первая сборная, победившая в данном турнире дважды.