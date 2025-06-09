09 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском банк без разрешения использовал деньги участника СВО

В Каменске-Уральском банк обязали выплатить участнику СВО почти 3 миллиона за пользование деньгами с его счета. Подробнее об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В 2022 году Олег (имя изменено - прим. ред.) был мобилизован и отправился на спецоперацию. До этого он успел открыть в банке счет и получил расчетную карту, на которую позднее получал от Министерства обороны денежное довольствие и выплату за ранение. Уже в следующем году солдат открыл в том же банке вклад и между своими счетами перевел на него 3 млн рублей под 12,8%.

Неприятный сюрприз Олега ждал позднее, когда он обнаружил, что с его счета на семь виртуальных карт были переведены 1 млн 723 тыс. рублей. Все средства с с карт были обналичены в разных городах страны.

Банк с решением проблемы никак не помог и тогда мужчина обратился уже в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. В иске он просил взыскать с кредитного учреждения похищенную со счета денежную сумму, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а также штраф.

Представители банка возразили, заявив, что сам Олег снял средства с собственного вклада и вины банка в уменьшении средств на счете нет. Суд с этим утверждением не согласился и встал на сторону бойца, признав операции о переводе денежных средств недействительными.

Требования истца также были частично удовлетворены: банк выплатит своему клиенту пропавшие 1 млн 723 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 146 тыс. 714 рублей 63 копеек, компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, а также штраф за неудовлетворение требований истца в добровольном порядке – 944 857 рублей 31 копейку. Кроме того, с кредитной организации в пользу бюджета РФ взыскана госпошлина в размере 36 тыс. 697 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Теги: Каменск-Уральский, СВО, банк, суд


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