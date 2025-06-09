Армия Украины попала в ловушку на южнодонецком направлении

Армия Украины на одном из участков линии боевого соприкосновения подорвала мост, который был единственной дорогой для спасения её солдат.

Речь идёт о местности в районе села Комар на южнодонецком направлении. Мост оказался единственной дорогой для выхода ВСУ из зоны огневого поражения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Это произошло на фоне того, что ВС России с февраля 2024 г. уничтожили 26 американских танков Abrams. То есть у ВСУ осталось лишь пять танков из 31, полученного от США.