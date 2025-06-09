09 Июня 2025
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба офиса президента Украины

"Торгует собственными гражданами". Правозащитники в шоке от действий киевского режима

Не зная, кого предложить для обмена на своих военнопленных, украинский режим предлагает России тех, кого он называет "коллаборационистами". Об этом пишет CNN.
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Только в мае Зеленский отправил в Россию десятки украинских граждан, освободив их из тюрем, где они незаконно сидели в качестве "обменного фонда". Их не жалко - это "неправильные" украинцы, которые не нужны правящему режиму. И этот шаг даже западные правозащитники назвали отчаянным и возмутительным. В Киеве заявили, что все переданные сами согласились уехать в Россию. Такова позиция режима: за проявление сочувствия и понимания к России туда могут депортировать. Но дело в том, что они граждане Украины и у Зеленского нет права так поступать со своими соотечественниками.

Правозащитники и юристы отмечают, что эта "схема" подвергает риску всех. Чтобы обменять "своих", могут похитить любого и обвинить в "коллаборационизме", так как многие люди понимают суть происходящего. В украинской юридической компании Zmina говорят, что это в корне неправильно и подрывает все нормы. Государство не может так поступать со своими гражданами, оно фактически перестает быть государством.

А в это время сайт киевского правительства рассказывает о программе "Я хочу вернуться к своим", где размещены фотографии чемоданов и надпись "уехал", а дальше сказано, что "настоящие украинцы вернулись домой".

"Согласно международному гуманитарному праву, невозможно говорить об обмене гражданскими лицами. Все незаконно задержанные гражданские лица должны быть безоговорочно освобождены", - заявила старший научный сотрудник Human Rights Watch по Украине Юлия Горбунова.

А Зеленский только благодарит своих силовиков за то, что они хватают украинских граждан и добавляют в "обменный фонд". Но хитрость Киева тоже не всесильна. Зная эту подлость режима, Россия обменивает на "неправильных" для него украинцев других украинцев, осужденных в России за разные преступления, не связанные с СВО. Так, Киеву отдают заключенных, которые были осуждены еще при Украине и сидели в тюрьмах.

Ранее Human Rights Watch опубликовала большой доклад с критикой киевского закона о "коллаборационизме". Было проанализировано около 2000 приговоров. Очень многие осужденные были осуждены на за что.

"Помогали людям на улицах, больным или инвалидам, раздавали гуманитарную помощь. Учителя, пожарные, муниципальные работники, которые собирают мусор, и т.д., все они могут быть осуждены за "коллаборационизм". Этот закон настолько расплывчатый, что можно осудить почти любого", - рассказала Горбунова.

Возмутительно по все нормам само "отречение" страны от своих граждан и отправка их за границу. Это немыслимо и юридически, и этически. Режим официально утверждает, что есть "настоящие украинцы" и "ненастоящие", и вторых можно обменять на первых.

При этом тела 6 тысяч погибших "настоящих украинцев", то есть воевавших против России, Киев забирать отказывается, хотя Россия привезла их к границе для обмена. Не зная, что предпринять, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что Украина "испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена". А обмен будет на этой неделе. Очевидно, режим тянет время, не желая официально признавать такие потери, за которые к тому же придется заплатить. На Украине семьям погибших на фронте полагается 15 миллионов гривен. То есть всего придется выплатить около 90 миллиардов гривен, или более 2 миллиардов долларов. Это огромные суммы, которые Киеву тратить очень не хочется. И даже если киевский режим "выяснит", что многие из погибших погибли не на фронте, итоговая сумма все равно составит сотни миллионов долларов.

Теги: украина, обмен


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