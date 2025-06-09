ВС РФ уничтожили почти все танки Abrams, поставленные США Киеву

ВС России с февраля 2024 года уничтожили 26 американских танков Abrams, следует из подсчетов РИА Новости.

Таким образом, у ВСУ осталось лишь 5 танков из 31, полученного от США.

В сентябре 2024 года сообщалось, что уничтожены две трети от всех поставленных Украине американских танков Abrams.

В апреле 2024 года Associated Press сообщало, что ВСУ отвели от линии соприкосновения Abrams. Отчасти причиной этому стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику.