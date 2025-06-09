Жители Екатеринбурга смогут бесплатно посетить музеи в День России

В День России - 12 июня для жителей Екатеринбурга несколько городских музеев бесплатно откроют свои двери. Акция "День открытых дверей" проводится при поддержке министерства культуры Свердловской области и управления культуры уральской столицы.

Мультимедийный парк "Россия – моя история, Музей истории и археологии Урала, Музей истории Екатеринбурга, Музей природы Урала и Музей истории камнерезного и ювелирного искусства будут работать с 12.00 до 18.00.

С 12.00 до 20.00 уральцы смогут посетить Дом Маклецкого на Тургенева, 15, а также Креативный кластер "Л52" на Ленина, 52 и Бажова, 124а. А с 11.00 до 19.00 посетителей ждут на Водонапорной башне по ул. Горького, 4в.

Также с 12.00 до 14.00 в парке им. Маяковского пройдет концерт "Мы - Россия", хедлайнерами которого станут Фаррух Хасанов, победивший в пятом сезоне шоу "Ну-ка, все вместе!" на "Россия 1" и Оренбургский русский народный хор. Помимо них на сцене также выступят артисты Театра эстрады и детские коллективы, ставшие призерами различных конкурсов в 2023-2024 годах.

Еще один хор ожидает горожан в центре - на ступенях у памятника Татищеву и де Геннину тысяча человек в рамках концерта "Хором славим Россию" исполнят 17 композиций. Жители и гости Екатеринбурга могут также присоединиться к пению - тексты песен будут транслироваться на экране.