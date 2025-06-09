В Нижневартовске власти с помпой открыли модульный общественный туалет

В Нижневартовске депутаты и чиновники с помпой открыли общественный туалет на ул. Пикмана.

По данным пресс-службы думы города, установка туалетов ведется в рамках реализации муниципальной программы по улучшению городской среды. В городскую инфраструктуру интегрированы пять модульных туалетных кабин. Они размещены в разных местах города. В рамках выездного заседания думы Нижневартовска депутаты осмотрели объект, расположенный на улице Г. И. Пикмана.

По данным директора управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска Геннадия Котлярова, санитарные модули обладают высокой степенью адаптивности и могут функционировать как в режиме подключения к городским коммуникациям, так и автономно. Модули оснащены всем необходимым, в том числе пандусами для маломобильных групп. Цена одного модуля составила 3,6 млн руб. Ответственность за уборку модуля несет подрядчик.

Услугами общественного туалета горожане могут воспользоваться бесплатно.

В соцсетях жители города отмечают, что инициатива нужная, однако пиара чиновников на открытии общественных туалетов пользователи не понимают.

"Дожили, из мухи слона раздули. Такие туалеты должны стоять в любом городе", "Открытие, которое мы заслужили", "Раньше открывались университеты, школы, поликлиники, заводы, новые поселки, города, а теперь - туалеты", "Салют был или так себе, только банкет?", "Туалет открыли с фанфарами", - иронизируют вартовчане в соцсетях.

Некоторые интернет-пользователи также предположили, что цель "PR-акции - грядущая избирательная кампания в 2026 году".