В регионах РФ начали штрафовать за публикацию прилетов беспилотников

В некоторых российских регионах начали привлекать к ответственности граждан и журналистов, которые выкладывают в соцсети последствия ударов беспилотников Украины.

Штрафы за публикацию фото и видео выписывают в 12 субъектах. Например, в Калужской области к началу июня к суды поступило 42 протокола о нарушении запрета на распространение информации о последствиях падения БПЛА. Минимум в двух случаях материалы составили в отношении СМИ. Ответственность за публикацию фото и видео атакующих регион украинских беспилотников в области ввели осенью 2024 года.

В Тульской области в конце мая местный житель был оштрафован на 25 тыс. руб. за публикацию в Telegram видео с атакой украинских дронов. В регионе запрет публиковать видео с работой ПВО ввели в ноябре.

Одной из последних запрет на распространение информации о дронах и работе ПВО ввела Тверская область.

Размер штрафов за публикацию видео или фото с БПЛА Вооруженных сил Украины варьируется от 1 тыс. до 200 тыс. руб., сообщает "Коммерсант".