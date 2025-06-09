Школьников хотят бесплатно кормить на ЕГЭ и ОГЭ

Депутаты Госдумы направили министру просвещения Сергею Кравцову предложение обязать пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячие питание школьникам и педагогам-организаторам.

Как считают парламентарии, это поможет сохранить здоровье учащихся и избавиться от стресса.

Как заявил начальник отдела информационного сопровождения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Александр Стрига, для организации горячего питания потребуется пересмотр действующих правил проведения экзамена. Также данная мера приведет к увеличению затрат со стороны регионов, увеличит время пребывания участников в пунктах проведения экзаменов.

Старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, врач-диетолог Наталья Денисова указала, что организация полноценного горячего питания школьников во время проведения экзаменов очень важна для соблюдения принципов оптимального питания, так как длительный перерыв между приемами пищи может усугубить стресс от экзамена и вызвать снижение работоспособности, что обязательно скажется на результатах.

По расчетам специалистов Ассоциации предприятий отрасли социального питания, дополнительные затраты из бюджетов всех уровней при предоставлении завтрака в пунктах проведения экзаменов составит 921 млн руб. (561,6 млн из федерального бюджета и 359,4 млн — из регионального и местного бюджетов), обеда — 1,28 млрд руб. (780 млн — федеральные и 500 млн — региональные и местные денежные средства), сообщают "Известия".

Ранее депутаты предложили изменить правила пересдачи для нарушителей на ЕГЭ.