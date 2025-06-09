Роспотребнадзор опроверг информацию о новой коронавирусной инфекции

Данные о новом коронавирусе, которые церкулируют в СМИ, относятся к уже изученным инфекциям и не соответствуют действительности.

Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В настоящее время ситуация по коронавирусу в стране стабильная и находится под контролем. Ведомство отмечает, что СМИ ссылаются на статью от 28 мая 2025 года журнала Nature Communications. Однако материал основан на исследованиях структурных частиц уже известных вирусов. Результаты только подтверждают опасения о рисках распространения новых вирусов, но не грозят человечеству их немедленным появлением, сообщает ТАСС.

Ранее новый коронавирус, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19, обнаружен в Китае у летучих мышей. Этот вирус — новая линия коронавируса HKU5, впервые обнаруженная у японского нетопыря в Гонконге.