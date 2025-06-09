В РФ хотят ужесточить наказание за нарушения при продаже сим-карт

Новый пакет антимошеннических поправок в законодательство от Минцифры содержит около 30 мер, среди которых - ужесточение ответственности операторов связи за нарушение правил продажи сим-карт.

В настоящее время пакет поправок проходит межведомственное согласование. За передачу недостоверных сведений об абонентах или превышение количества выданных сим-карт сотовых операторов предлагается штрафовать на сумму до 500 тыс. руб. За продажу сим-карт и заключение договоров в местах, не предусмотренных для этого, также могут ввести штрафы до полумиллиона рублей. На ту же сумму компании предлагается штрафовать по новой статье КоАП — за непередачу сведений в систему мониторинга исполнения оператором связи обязанностей.

При повторном нарушении правил реализации сим-карт иностранцам, действия которых привели к ущербу от 5 млн руб., предусматривается до года лишения свободы.

Также законопроект предусматривает, что операторы должны передавать записи разговоров с признаками совершения противоправных действий, а также номера телефонов, с которых и на которые совершаются подозрительные звонки, в единую систему противодействия мошенничеству.

Поправки предусматривают, что операторы должны блокировать звонки с подозрительных номеров, а в случае возникновения подозрений, что номер используется мошенниками, блокировать и его. При этом абонента должны предупредить, что ему прекратили оказывать услуги, а также сообщить, как сделать так, чтобы номер снова обслуживался, сообщает "Коммерсант".

Ранее стали известны подробности второго пакета поправок в законодательство, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Он предполагает введение запрета по умолчанию на звонки с зарубежных сим-карт, а также возможность гражданам РФ проверять и отзывать свои согласия на обработку данных на портале "Госуслуги".