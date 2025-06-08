Евгений Солнцев проверил ход работ на строительстве дублера улицы Чкалова в Оренбурге

"Как и обещал, сегодня проверил ход работ при строительстве крупного дорожного объекта – дублера улицы Чкалова в Оренбурге. Новая дорога протяженностью 6,7 км с двумя полосами движения в каждую сторону соединит улицу Степана Разина и Загородное шоссе", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренубргской области Евгений Солнцев.

Этот объект крайне важен для Оренбурга.

"Проехал по всей дороге, поручил подрядчикам устранить ряд замечаний", - отметил врио губернатора Оренбуржья.

Также Евгений Солнцев акцентировал, что нужны дополнительные элементы дорожной инфраструктуры, чтобы не допустить возникновения пробок на новой магистрали.

И дал поручения региональному минстрою проработать эти решения и держать на контроле график строительства.

"Дорогу очень ждут оренбуржцы, необходимо сдать её вовремя. После того, как запустим дублер, возьмемся за основную магистраль Гагарина – Чкалова. Ее тоже необходимо обновить, без этого общая картина комфортного передвижения в этой части города будет неполной. Работы запланируем на следующий год", - сообщил Евгений Солнцев.