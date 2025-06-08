Диана Арбенина поцеловала поклонника в толпе зрителей в Екатеринбурге

Хедлайнер байкерского фестиваля "Движение" в Екатеринбурге Диана Арбенина спустилась к зрителям и поцеловала поклонника.

Во время выступления вокалистка сошла со сцены и отправилась общаться со зрителями. Проходя мимо одного из мужчин, она приобняла его за плечи, а тот в ответ попытался обнять ее за шею. Арбенина поцеловала его в лоб и пошла дальше в сопровождении охранника.

Еще один контакт с поклонниками произошел, когда певица позвала на сцену девушку из партера. Девушка подарила артистке свою книгу стихов и спела с ней песню.