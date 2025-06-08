Жога: Уральское подразделение вышло на западную границу ДНР

Уральский полпред Артем Жога отметил исторический прорыв на передовой спецоперации - войска группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление вглубь Днепропетровской области

Жога назвал событие историческим и подчеркнул, что контроль над западом республики удерживают бойцы 90-й танковой дивизии

"Отдельно хочу отметить: 90-я танковая дивизия - это отважные уральцы! Соединение состоит в основном из бойцов Челябинской и Свердловской областей. Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Спасибо, братья! Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надёжно, по-уральски: твёрдо, с напором и полной самоотдачей. А ещё 90-я дивизия продолжает традиции Уральского добровольческого корпуса, тех самых знаменитых чёрных ножей Великой Отечественной войны, - заявил полпред.

По данным Минобороны, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой народной республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка ДНР. Потери противника составили до 530 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 10 артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" американского производства и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов.