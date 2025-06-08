Внуково затопило из-за грозы. Самолеты уходят на запасные аэродромы

Три самолета, направлявшиеся во Внуково, ушли на запасные аэродромы из-за грозы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Внуково принимает и отправляет самолеты по фактической погоде.

РИА Новости уточняет, что часть рейсов из Москвы перенаправлены в Нижний Новгород.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В расписание некоторых рейсов внесены изменения.