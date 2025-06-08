Над Черным морем сбили украинскую управляемую ракету

Над Черным морем сегодня сбита украинская управляемая ракета. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Речь идет про ракету Нептун-МД. "Нептун" - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для поражения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

Кроме ракеты силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым.