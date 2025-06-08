08 Июня 2025
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Фото: Darrin Klimek/Digital Vision/Getty Images

В район обмена доставлена первая партия замороженных тел погибших бойцов ВСУ

В район обмена доставлена партия из 1212 тел погибших бойцов СВУ. Они в замороженном виде складированы в рефрижераторах.

Как сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, все тела идентифицированы как украинские военные, передает ТАСС.

"Российская сторона в точном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле в ходе российско-украинских переговоров 2 июня, и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия, это первая часть. Это 1 212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены", - рассказал он. 

По его словам передача тел может быть перенесена на следующую неделю. "Мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. Повторяюсь, мы готовы вернуть более шести тысяч тел партиями - автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом, - сказал Зорин. 

Он отметил, что вскоре начнут движение и "репатриационные поезда" с телами погибших. "Буквально через один час начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих, с тем, чтобы выполнить обещания российской стороны, которые мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле, а именно - вернуть более 6 тыс. тел погибших, найденных в зоне СВО", - подчеркнул он.

Напомним, накануне акция по обмену телами погибших военных с Украиной не состоялась. С украинской стороны на контакт никто не вышел.

Ранее стало известно, что Украина внезапно перенесла приемку тел и обмен военнопленными на неопределенный срок.

 

Теги: обмен телами, первая партия, украина


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