В Екатеринбурге подростки поставили сверстника на колени под угрозой пистолета

Двое подростков в Екатеринбурге издевались над сверстником и угрожали ему пистолетом. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и незаконном лишении свободы, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Мальчики, поставив на колени своего сверстника, избили его, при этом на потерпевшего был наведён пистолет.

Сотрудники СК допрашивают очевидцев и родителей участников инцидента, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего подростка, истребуется характеризующий материал. Также принимаются меры по выяснению причин и условий, которые способствовали произошедшему, в целях принятия мер по недопущению таких обстоятельств впредь. По результатам расследования действиям фигурантов будет дана надлежащая правовая оценка.