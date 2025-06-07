Минобороны РФ: акция по обмену погибшими военными с Украиной не состоялась

В Министерстве обороны России заявили, что акция по обмену телами погибших военных с Украиной не состоялась.

Как сообщили в Минобороны РФ, по словам представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина, российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями от 2 июня доставила к месту обмена первую часть погибших украинских военнослужащих.

"К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась. Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждем официальных уведомлений по этому вопросу", - отметил Зорин, добавив, что Россия готова работать по обмену прямо сейчас.

Ранее стало известно, что Украина внезапно перенесла приемку тел и обмен военнопленными на неопределенный срок.