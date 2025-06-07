07 Июня 2025
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Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Фестиваль "Движение" стартовал в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге стартовал фестиваль «Движение», который продлится два дня. Гости увидят выступления мотоциклистов, спортсменов-экстремалов, а также известных музыкальных групп.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Фестиваль стартовал с мотопробега из Верхней Пышмы. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава ГК «Сима-ленд», меценат Андрей Симановский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев приветствовали участников фестиваля — более 4 тысяч мотоциклистов.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«Фестиваль «Движение» стал главным событием, я думаю, не только в Свердловской области, но и во всей стране. Модное слово «движ» — это про нас, про Свердловскую область. И важно, что тема этого года приближена к главному событию — 80-летию Победы. Свердловская область всегда была на передовой всех главных событий страны: в годы Великой Отечественной наш танк Т-34 был назван главным творцом Победы. Наши мотоциклы «Урал» использовались в боевых действиях и выполняли много задач. И сегодня перед Свердловской областью стоят важнейшие задачи, которые поставил Президент и которые тоже связаны с движением вперед», — подчеркнул глава региона.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Также мэр уральской столицы Алексей Орлов напомнил о вкладе мотоциклистов в Победу в Великой Отечественной войне и пожелал нынешним байкерам безопасных дорог.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Сразу после открытия колонна мотоциклистов выехала на молебен в Екатеринбург в часовню святой Екатерины, где хранятся мощи небесной покровительницы города.

Напомним, гостей фестиваля ожидает масштабная спортивная, музыкальная и культурная программа. За два дня на площадках выступят более 180 мотоспортсменов с показательными выступлениями в дисциплинах эндуро, фристайл, стантрайдинг и джимхана. Специально для них построят полосу препятствий из брёвен, камней, кабельных катушек, бетонных блоков, колец, плит и гигантских шин от спецтехники — всего более 1000 тонн материала.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Алексей Орлов на фестивале "Движение" в Екатеринбурге(2025)|Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

Также во время фестиваля пройдут соревнования по водно-моторным видам спорта и ночное водное шоу на Городском пруду.

На главной сцене фестиваля выступят группы «Комната Культуры», Найк Борзов, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы».

Теги: фестиваль движение, фонд святой екатерины, паслер, орлов, симановский, андреев, мотопробег


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