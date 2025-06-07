07 Июня 2025
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Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

Мэр Екатеринбурга стал байкером и поучаствовал в фестивале "Движение"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поучаствовал в фестивале мотокультуры, музыки и спорта "Движение". Для этого он стал байкером.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, год назад он обещал, что в следующем фестивале примет участие не только как гость, но и как участник.

"Слово сдержал. Сегодня вместе со всеми проехал на мотоцикле в общей колонне", - рассказал Орлов, приложив свое фото на байке.

Алексей Орлов на фестивале "Движение" в Екатеринбурге(2025)|Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

Алексей Орлов на фестивале "Движение" в Екатеринбурге(2025)|Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

Он добавил, что в течение двух дней для всех желающих будут работать около 20 площадок. В программе показательные выступления спортсменов, конкурсы, мастер-классы, водное шоу, а также концерты известных исполнителей.

Алексей Орлов на фестивале "Движение" в Екатеринбурге(2025)|Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

Ранее сообщалось, что центр Екатеринбурга закроют на несколько дней ради фестиваля "Движение". Из-за фестиваля сразу 13 автобусов изменят маршруты, также на время проведения будет запрещена продажа алкоголя.

Теги: Орлов, движение, байкер, фестиваль


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